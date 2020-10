Coronavirus, alunno positivo all’Istituto Tecnico di Bagnara Calabra: classe in quarantena [DETTAGLI]

9 Ottobre 2020 15:43

Coronavirus, nuova classe in quarantena preventiva in provincia di Reggio Calabria

Un nuovo caso di Coronavirus ha interessato le scuole in provincia di Reggio Calabria. Una classe dell’Istituto Tecnico di Bagnara Calabra è stata posta in quarantena preventiva a causa della positività al Coronavirus di un alunno. Il provvedimento inoltre è stato esteso anche agli insegnati che aveva fatto lezione in quella classe. Il caso del ragazzo è riconducibile al focolaio di Sinopoli, il Comune dichiarato “zona rossa” da un’ordinanza della Regione Calabria. Per l’ennesima volta risulta essere tempestiva la comunicazione tra l’Asp e l’Istituto, che ha permesso la tempestiva attivazione del protocollo di sicurezza. Si procederà dunque nei prossimi giorni ai dovuti controlli per spezzare sul nascere ogni possibile catena di contagi. Tutto al momento è sotto controllo, anche perché l’alunno era assente per prevenzione già da una settimana e, come affermato ai microfoni di StrettoWeb dal dirigente scolastico Graziella Ramondino, “la scuola ha già provveduto ad organizzare il percorso di didattica a distanza integrata, in modo che i ragazzi già dal pomeriggio di oggi possano continuare a studiare da casa tramite le piattaforme web”.