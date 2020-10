Coronavirus, cittadino di Sinopoli positivo dopo ricovero al pronto soccorso di Gioia Tauro: contact tracking e sanificazione dei locali. Il Sindaco: “ce la faremo”

2 Ottobre 2020 19:23

Coronavirus, ricoverato un cittadino di Sinopoli risultato positivo: la nota del sindaco di Gioia Tauro

“Ieri sera è stato ricoverato un cittadino di Sinopoli, asintomatico, al pronto soccorso dell’ospedale di Gioia Tauro.

Oggi è risultato positivo al tampone Covid-19 e per questo è stato subito portato all’ospedale di Reggio Calabria.

I locali del pronto soccorso sono stati immediatamente igienizzati e disinfettati.

È stata ricostruita la catena dei contatti e domani tutte le persone interessate (14, di cui 5 di Gioia Tauro) saranno sottoposti a tampone già programmato.

La situazione, seguita direttamente da dipartimento di prevenzione, è sotto controllo.

Vorrei ricordare a tutti i nostri concittadini che non siamo ancora usciti dal pericolo del Covid-19 e che quindi è necessario continuare a rispettare le tre regole fondamentali di prevenzione: l’uso della mascherina anche all’aperto, il mantenimento del distanziamento sociale e il lavarsi spesso le mani.

Tranquilli. Ce la faremo perché non ci siamo mai arresi.

Uniti si vince!”. E’ questo il post del Sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio.