Coronavirus Reggio Calabria: nuovo caso positivo a Cinquefrondi, scuole chiuse per due giorni

26 Ottobre 2020 12:29

Coronavirus Reggio Calabria: nuovo caso positivo a Cinquefrondi, lo comunica il sindaco Michele Conia

“Nuovo caso positivo al Covid 19 a Cinquefrondi. Ho sentito personalmente la persona esprimendo affetto e vicinanza a nome di tutta la comunità, sta bene ed è in isolamento da giorni. Abbiamo già , in collaborazione con il Comandante dei Carabinieri, fatto il tracciamento dei contatti e stiamo predisponendo le ordinanze di quarantena. Invito alla calma ed al rispetto delle regole. Al momento i casi positivi nel nostro comune sono due“. E’ quanto afferma il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia. Le scuole resteranno chiuse per due giorni, chiuso anche il cimitero comunale.