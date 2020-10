27 Ottobre 2020 13:42

Coronavirus a Reggio Calabria: altri tre casi positivi a Cinquefrondi. Lo comunica il sindaco Michele Conia

“Mi hanno comunicato altri tre casi positivi al Covid 19 a Cinquefrondi. Tra questi un giovane studente del Liceo Scientifico di Cittanova e Giorgia Amore che mi ha autorizzato a comunicare il nome. Le tre persone che ho sentito personalmente, stanno bene, abbiamo avviato, per tutti i casi, le attività di tracciamento dei contatti in collaborazione con il Comandante dei Carabinieri. Un abbraccio affettuoso a tutte le persone positive ed ai loro familiari. In questo momento i casi positivi sono, pertanto, nove”. E’ quanto afferma il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia.