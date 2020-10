26 Ottobre 2020 12:42

Coronavirus a Reggio Calabria, alcuni casi positivi a Caulonia: “la situazione è sotto controllo”

“Siamo stati informati della positività al Covid-19 di alcune persone sul nostro territorio. Si tratta di alcuni ragazzi che si trovavano già in isolamento domiciliare e frequentanti le nostre scuole cittadine. In collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, la Dirigente Scolastica, il Preside dell’ITA e i Carabinieri stiamo tracciando i contatti. La situazione è sotto controllo e monitorata. Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma, rispettando le disposizioni di sicurezza contro la diffusione del virus e a prendere in considerazione solamente le comunicazioni ufficiali. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e sulle decisioni che adotteremo“. E’ quanto c’è scritto sulla pagina ufficiale del comune di Caulonia.