Coronavirus: il Decreto del Governo non prevede l’orario di riapertura, barista calabrese chiude alle 24 e riapre poco dopo

16 Ottobre 2020 23:10

Coronavirus, il titolare di un bar di Catanzaro Lido chiude alle 24 e poi riapre dopo 15 minuti: “il Decreto del Governo non prevede l’orario di riapertura”

Il proprietario di un bar di Catanzaro Lido, approfittando di un “vuoto” dell’ultimo Dpcm che prevede la serrata dei locali alle 24 ma non l’orario di riapertura, ha chiuso secondo decreto ed ha riaperto 15 minuti dopo. “L’orario di riapertura non c’è”, ha spiegato il titolare del bar alle forze dell’ordine che immediatamente si sono recati nell’attività commerciale per invitare il proprietario a chiudere. L’uomo promette di continuare ad usare questo metodo finchè il decreto non verrà scritto in maniera diversa.