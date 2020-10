Coronavirus Catania, aumentano i casi a Bronte: l’Usca ne ha già accertati 15

20 Ottobre 2020 23:15

Coronavirus Catania. Salgono di 6 unità i positivi al coronavirus individuati nel Comune di Bronte

“Una condizione da monitorare senza allarmi – afferma il sindaco di Bronte Pino Firrarello –. Il nostro obiettivo adesso deve essere quello di evitare di raggiungere i numeri dei Comuni che purtroppo sono stati dichiarati zona rossa”.

E come iniziative da intraprendere per evitare il diffondersi del virus, oltre al rigido controllo da parte delle Forze dell’Ordine sul rispetto delle imposizioni dell’ultimo Dpcm del presidente Giuseppe Conte, c’è la sospensione per una settimana del mercato del giovedì.

Per questo il sindaco ha convocato in Municipio i rappresentanti sindacali del mercato. Presenti il rappresentante del mercato di Bronte, Vincenzo Lando, Salvatore Grassia della Fiva di Bronte ed i presidente della locale Confcommercio Roberto Valenti. Con loro gli assessori designati Antonio Leanza e Marco Samperi, oltre ai capi area del Comune l’ing. Salvatore Caudullo, il dott. Nino Minio, l’avv. Antonella Cordaro ed il comandante della Polizia municipale Giacinto Rodano.

“Il mercato per adesso va sospeso – ha affermato Firrarello – per evitare quegli assembramenti che solitamente si formano”. Proposta che i rappresentanti dei commercianti hanno all’inizio contestato: “Non capiamo perché si chiudono i mercati che sono all’aperto ed i centri commerciali rimangono aperti”.

Poi però di fronte ai dati evidenziati dal sindaco, pronto eventualmente in futuro a creare le condizioni per contingentare gli ingressi al mercato, ed alle parole del collaboratore del sindaco Pippo Pecorino, hanno accettato la proposta. Questo giovedì il mercato di Bronte è sospeso.