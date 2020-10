Coronavirus: il sindaco di Castrovillari chiude alcune strade cittadine [INFO e DETTAGLI]

23 Ottobre 2020 09:10

Coronavirus a Castrovillari: ordinanza del sindaco Lo Polito che per far fronte a possibili assembramenti chiude alcune strade cittadine dal 23 ottobre al 13 novembre nelle serate di venerdì e sabato dalle ore 21 alle ore 5 del giorno dopo”

No alla movida ed a tutela del bene salute. Per prevenire assembramenti, e possibili che si possono creare in alcune strade di Castrovillari per una maggiore frequentazione e vitalità sociale, il Sindaco, Domenico Lo Polito, ha emesso un’ordinanza per chiuderle il venerdì e il sabato sera, dalle ore 21 alle ore 5 del giorno dopo, nel periodo che va dal 23 ottobre al 13 novembre. Fine settimane, insomma, nel segno di maggiori restrizioni tra quel comune senso di stare insieme vincolato, sempre più, all’andamento della cosiddetta curva da contagio.

Una misura suggerita dal recente DPCM e da quelle sanitarie urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid “che – dichiara il primo cittadino- stiamo osservando, dall’inizio della pandemia, cercando di accompagnare, nel migliore dei modi, comportamenti e scelte dei cittadini al fine di tutelare al massimo il diritto alla salute di ciascuno.” “Fattori– aggiunge- che necessitano continuamente di coinvolgimenti diffusi, responsabili e partecipati, fondamentali per vincere la pandemia.” “Per questo occorre buon senso e rispetto delle regole nei diversi ambiti, associati – conclude Lo Polito in ragione dell’Ordinanza- a quelle consegne e indicazioni imprescindibili per dare soluzione alla fine del contagio. Come dire: la pandemia si sconfigge con la responsabilità collettiva.”