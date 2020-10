Coronavirus, nuovo caso in provincia di Reggio Calabria: “una persona di Melicucco è risultata positiva” [DETTAGLI]

17 Ottobre 2020 12:23

Già prima dell’esito dei controlli, la persona si trovava già in isolamento domiciliare in quanto rientrava da un’altra regione

Nuovo caso di Coronavirus in provincia di Reggio Calabria. Come si legge tramite l’account Facebook del Sindaco Salvatore Valerioti, “nella mattinata di oggi mi è stato comunicato che una persona di Melicucco è risultata positiva al Covid-19”. Il primo cittadino del piccolo Comune ci tiene a fare delle precisazioni per spegnare ogni tipo di allarmismo, in quanto i protocolli di sicurezza sono stati subito attivati: “la stessa che si trovava già in quarantena domiciliare, e di rientro da fuori, è estranea al caso collegato al matrimonio. È stato avviato il tracciamento delle persone con cui è entrata in contatto, a cura di ASP, Forze dell’ordine e Comune. Invito tutti a mantenere la calma, a rispettare le norme ed i protocolli in vigore, a utilizzare la mascherina, rispettare la distanza interpersonale ed evitare luoghi affollati e comunque non creare assembramenti. Seguiranno aggiornamenti”.