Coronavirus, nuovo caso di positività in una classe: a Palmi studenti in quarantena [DETTAGLI]

5 Ottobre 2020 11:24

Coronavirus, nuovo caso in provincia di Reggio Calabria: a Palmi uno studente è risultato positivo al tampone, disposta la quarantena preventiva per i compagni di classe

“Siamo stati appena informati di un caso di covid tra i nostri studenti. Si tratta di un soggetto che frequenta le scuole superiori a Palmi ma non vive nella nostra città. L’intera classe è già stata posta in quarantena, saranno effettuati i dovuti controlli e la situazione è sotto controllo. Invitiamo comunque i cittadini e soprattutto gli studenti a rispettare ora più che mai le norme anti contagio utilizzando tutti i dispositivi di protezione personale”, è quanto si legge in un comunicato apparso sulla pagina Facebook del Comune di Palmi, situato sulla costa tirrenica in provincia di Reggio Calabria. Come succede ormai da prassi, anche in questo caso è stato attivato il protocollo necessario per spegnere sul nascere la catena di contagi ed evitare nuovi focolai da Coronavirus.