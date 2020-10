Coronavirus, altri 2 casi positivi a Sant’Eufemia d’Aspromonte: tutti legati al focolaio di Sinopoli, in paese la situazione resta sotto controllo [DETTAGLI]

5 Ottobre 2020 23:50

Coronavirus, altri 2 casi a Sant’Eufemia d’Aspromonte: scatta la quarantena preventiva per alcuni insegnanti della scuola

Altri due casi positivi al Coronavirus sono stati accertati nelle ultime ore Sant’Eufemia d’Aspromonte, noto paese della fascia tirrenica aspromontana in provincia di Reggio Calabria. Sant’Eufemia d’Aspromonte è situato molto vicino a Sinopoli, il centro aspromontano dichiarato nelle scorse ore come “zona rossa” per il focolaio che ha già visto 15 casi positivi accertati, di cui 3 ricoverati ai Riuniti di Reggio Calabria. Uno due nuovi casi di Sant’Eufemia è sicuramente legato ad un focolaio di Sinopoli ed è la moglie dell’uomo che già ieri era risultato positivo al Covid: la donna fa parte del personale della scuola del paese, dove è già scattata la quarantena preventiva da stamattina per tutti gli insegnanti che tengono docenze nel plesso di Sinopoli dove ci sono casi positivi tra i ragazzi. L’altra persona positiva probabilmente potrebbe anche essere legata a Sinopoli: sono in corso indagini epidemiologiche. La situazione di Sant’Eufemia al momento non preoccupa: ci sono solo 3 casi, tutti asintomatici e con ogni probabilità tutti legati al focolaio di Sinopoli. La situazione in paese, quindi, è assolutamente tranquilla e sotto controllo, in attesa che arrivi l’esito dei nuovi tamponi a cui altre decine di residenti sono stati sottoposti nelle scorse ore.