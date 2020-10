Coronavirus: 13 i casi positivi accertati a Sant’Eufemia d’Aspromonte

10 Ottobre 2020 19:04

Coronavirus: il numero effettivo dei positivi al Covid-19 accertati sul territorio comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte è 13

“Comunichiamo ai cittadini che il numero effettivo dei positivi al Covid-19 accertati sul territorio comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte è 13”. E’ quanto comunica su facebook il Centro Italiano Protezione Civile “I Lupi” di Sant’Eufemia d’Aspromonte. “Si tratta del dato comunicato oggi al Comune dall’Asp di riferimento. Restiamo in attesa di ulteriori tamponi che si stanno processando in queste ore. Cercheremo di aggiornare i cittadini costantemente con i dati certi. È auspicabile, dunque, evitare allarmismi e creare il panico, in una situazione di per sé critica, ma non drammatica. L’ASP sta lavorando al fine di tracciare i contatti e contenere eventuali altri contagi”, conclude il Centro Italiano Protezione Civile “I Lupi”.