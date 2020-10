3 Ottobre 2020 20:13

Salta il match di domani tra Juventus e Napoli: l’Asl della città partenopea blocca la partenza per Torino della squadra dopo l’inizio di focolaio Covid

Caos Juventus-Napoli. Come scrive l’Ansa, l’Asl della città partenopea avrebbe bloccato la partenza per Torino della squadra azzurra a causa l’inizio di focolaio Covid 19 evidenziatosi con la positività di Zielinski ed Elmas e di un dirigente partenopeo. Si resta in attesa di ufficialità, ma a questo punto si può dare per scontato il rinvio della sfida di domani sera all’Allianz Stadium.