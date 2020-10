5 Ottobre 2020 17:38

Coronavirus in Calabria, la presidente Santelli dichiara Sinopoli “zona rossa”

Il paese di Sinopoli in provincia di Reggio Calabria è stato dichiarato questo pomeriggio, dalla presidente della Regione Jole Santelli, “zona rossa“. I casi risultati positivi nel comune reggino sono almeno 15 e si è in attesa di altri tamponi che si stanno effettuando in queste ore per ricostruire i contatti e la rete. La Presidente ha chiuso il paese in entrata e uscita a partire dalle 17 di questo pomeriggio.

