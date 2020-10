Coronavirus in Calabria: a Torano Castello scuole chiuse per 1 caso di positività

8 Ottobre 2020 20:34

Coronavirus in Calabria: disposta la chiusura delle scuole a Torano Castello

Nella giornata odierna l’ASP di Cosenza ha comunicato che nel comune di Torano Castello si è verificato 1 caso di positività al Coronavirus e per questo motivo l’ASP stessa sta effettuando la mappatura epidemiologica del territorio per verificare eventuali altri contagi. A causa di questo caso positivo, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in via precauzionale e cautelativa, come si legge nell’ordinanza a corredo dell’articolo, per i giorni 9 e 10 ottobre 2020 su tutto il territorio comunale.