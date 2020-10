23 Ottobre 2020 17:28

Coronavirus, in Calabria rinviate quattro gare di Prima Categoria: la nota ufficiale del Comitato Regionale

L’emergenza Coronavirus continua a decretare rinvii non solo tra i Prof, ma anche tra i Dilettanti. Annunciato ufficialmente il posticipo a data da destinarsi di quattro match di Prima Categoria in Calabria, come comunicato dal Comitato Regionale Calabria: si tratta di Luzzese-Amendolara, Spezzano Albanese-Unione Sportiva Marano, Chiaravalle-Caulonia e San Gaetano Catanoso-Rosarno, quest’ultimo facente parte del raggruppamento reggino.