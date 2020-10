Coronavirus in Calabria, positivi 15 bambini in una scuola d’infanzia: “restiamo uniti e supereremo questo brutto momento”

30 Ottobre 2020 11:28

Coronavirus in Calabria, il Sindaco di Mangone invita alla calma gli abitanti del piccolo Comune calabrese

In Calabria nel comune di Mangone (provincia di Cosenza) sono stati rilevati 19 casi di Coronavirus, 15 dei quali riguardano bambini che frequentano l’asilo della frazione Piano Lago. La notizia è stata comunicata dal Comune di Mangone sui social: oggi la scelta di chiudere la scuola materna frequentata dai 15 bambini per la sanificazione. “Stiamo attivando tutte le procedure – riporta la nota del Comune – previste dalla vigente normativa per contenere la diffusione epidemiologica. E’ un bruttissimo momento per il nostro paese e soprattutto per le famiglie dei ragazzi, alle quali va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Dobbiamo essere forti e uniti. Supereremo anche questo brutto momento”. Le attività didattiche nella scuola dell’infanzia riprenderanno dal 3 novembre, salvo diverso avviso.