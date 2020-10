Coronavirus, la mappa del contagio in Europa: la Calabria è tra le regioni meno colpite del Vecchio Continente

16 Ottobre 2020 21:54

Coronavirus, il Covid 19 galoppa in Europa così il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie ha elaborato una mappa del contagio nel Vecchio Continente: la Calabria è tra le regioni meno colpite

Coronavirus – Mentre in Europa il Covid-19 galoppa a più non posso con contagi più che frequenti, la Calabria è tra le regioni meno colpite del Vecchio Continente. L’Unione Europa, infatti, grazie ad una classifica stilata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, promuove la nostra Regione con il bollino verde, in relazione all’andamento epidemiologico estremamente basso.

Le zone dovrebbero essere contrassegnate con i seguenti colori:

Verde se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è inferiore a 25 e il tasso di positività dei test è inferiore al 4%;

Arancione se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è inferiore a 50, ma il tasso di positività dei test è pari o superiore al 4%, oppure se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è compreso tra 25 e 150 e il tasso di positività dei test è inferiore al 4%;

Rosso se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è pari o superiore a 50 e il tasso di positività dei test è pari o superiore al 4%, oppure se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è superiore a 150;

Grigio se non sono disponibili informazioni sufficienti o se il tasso di test effettuati è inferiore a 300.

A corredo dell’articolo si può visionare nello specifico la mappa.