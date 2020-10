Coronavirus, in Calabria ordinanza di lockdown anche per Giffone e Caccuri: sono le nuove “zone rosse”. Disposta la “zona arancione” a Rosarno, Taurianova e altri 4 Comuni [ORDINANZA]

30 Ottobre 2020 18:32

Il Presidente f.f. della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha appena firmato un’ordinanza che dispone la “zona rossa” per altri due piccoli comuni calabresi, dove si sono sviluppati focolai di Coronavirus: si tratta di Giffone (Reggio Calabria) e Caccuri (Crotone). Nell’ordinanza vengono spiegati in modo tecnico e dettagliato i motivi della scelta, sulla falsariga di quelle già adottate nei mesi scorsi per la dichiarazione di “zone rosse” rivelatesi vincenti per spegnere sul nascere i nuovi focolai dell’infezione. Si tratta della circostanza che in questi due comuni “si registra una elevata incidenza di nuovi casi, che rapportati alla popolazione residente e al contesto di riferimento, impongono l’adozione di misure limitative alla circolazione delle persone fisiche”. Il “lockdown” di questi paesi durerà fino al 13 novembre.