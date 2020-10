Calabria: il Maestro orafo Gerardo Sacco positivo al Covid rassicura amici e concittadini

20 Ottobre 2020 17:41

Il Maestro Gerardo Sacco sta bene: è risultato positivo al Covid-19 e da domenica scorsa è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per motivi precauzionali, per via dell’età e di alcune patologie pregresse. Non ha febbre, respira autonomamente e la sua saturazione di ossigeno è nella norma, allo stato è considerato asintomatico. Non è mai stato ricoverato in terapia intensiva e non ha mai avuto bisogno di alcun supporto esterno per la respirazione. Inoltre, sono risultati negativi i tamponi effettuati dall’Asp di Crotone su tutti i familiari e sui suoi contatti più stretti. Il Maestro Gerardo Sacco intende ringraziare tutti per l’affetto e la stima dimostrata con migliaia di messaggi privati e telefonate, alle quali ha risposto sempre lui personalmente.