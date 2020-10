Coronavirus in Calabria: a Casali del Manco la 105ª vittima della pandemia

20 Ottobre 2020 17:07

Coronavirus in Calabria, salgono a 105 i morti di Covid: altra vittima nel Cosentino

C’e’ una nuova vittima del coronavirus in Calabria, si tratta della 105ª vittima della pandemia ed è un uomo di Casali del Manco, nel Cosentino.

“Con profondo dolore, annunciamo alla cittadinanza tutta la prima dipartita di un nostro concittadino con Covid-19! Un grande abbraccio alla famiglia, con la speranza di poterci riabbracciare fisicamente non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno! All’intera popolazione, l’invito a non abbassare la guardia, soprattutto ora che il mostro invisibile è sempre più vicino! Abbassiamo i toni, stemperiamo le polemiche, e uniamo le nostre forze, in modo sano e responsabile, perché il Covid-19 si può e si deve vincere!”. Questo il post pubblicato su facebook sul profilo del Comune di Casali del Manco.