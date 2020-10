Coronavirus, Burioni umilia Cristiano Ronaldo: “benvenuto fra i virologi. Sarai utile a calcetto contro gli oculisti”

28 Ottobre 2020 17:26

Il virologo Roberto Burioni risponde con tagliente sarcasmo alle dichiarazioni di Cristiano Ronaldo sulla sua continua positività al Coronavirus: il post diventa virale

Cristiano Ronaldo è finito al centro di un’aspra polemica per un post pubblicato sui social nel pomeriggio. Risultato ancora positivo al Coronavirus, dopo il tampone effettuato ieri, il fuoriclasse portoghese sarà costretto a saltare la super sfida di Champions League fra Juventus e Barcellona. Sui social CR7 ha esternato la sua frustrazione dichiarando di sentirsi bene ed in salute, etichettando poi il metodo del tampone come “una cazzata“. Le critiche verso il bomber della Juventus sono piovute copiose da ogni parte. Le più pungenti sono arrivate da Roberto Burioni, famoso virologo che spesso in passato non ha esitato ad attaccare frontalmente i VIP. La risposta di Burioni, diventata in poco tempo virale, recita: “do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti“.