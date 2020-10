Coronavirus, caso positivo a Bovalino. Il sindaco: “la situazione resta sotto controllo”

9 Ottobre 2020 10:16

Coronavirus a Bovalino: la persona, positiva al primo tampone, si trovava già in quarantena obbligatoria

“Voglio portare a conoscenza della cittadinanza che, in data odierna, è stato segnalato dalle autorità competenti un nuovo caso di positività al Covid-19 a Bovalino. La persona, positiva al primo tampone, si trovava già in quarantena obbligatoria. Il caso è strettamente collegato con la persona risultata positiva nei giorni scorsi. Si rassicura la cittadinanza circa le misure prese: è stata disposta la quarantena obbligatoria per altre persone, invia precauzionale, in attesa dell’esito dei tamponi. La situazione, dunque, resta sotto controllo“, è quanto afferma il sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano. “È importante esprimere vicinanza e solidarietà alle persone risultate positive e a coloro che sono in quarantena precauzionale: in questo momento hanno bisogno della vicinanza e dell’affetto di tutta la comunità per non sentirsi “emarginati”. Rinnoviamo, inoltre, l’invito affinché vengano osservati tutti i provvedimenti in vigore tra cui: l’obbligo di utilizzo della mascherina, sia all’aperto e sia al chiuso, il divieto di assembramento. l’obbligo di igienizzare le mani ed evitare contatti o abbracci. Infine, continuiamo a vivere la quotidianità: andiamo a lavorare, andiamo a fare una passeggiata o a fare shopping, tutto con attenzione ma con estrema tranquillità. Per farlo scarica anche l’applicazione Immuni riuscirai a rassicurarti da solo se sei venuto a “contatto ravvicinato (meno di un metro)” con una persona positiva”, conclude.