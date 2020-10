Coronavirus, oggi in Calabria 0 morti, 12 guariti e 166 nuovi casi, TUTTI asintomatici. Nessun ricovero e boom di tamponi: record senza precedenti di test [DATI e DETTAGLI]

24 Ottobre 2020 16:45

Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria di oggi: Sabato 24 ottobre

Oggi in Calabria nessun morto, 12 guariti e 166 nuovi casi positivi al Coronavirus su 3.334 persone sottoposte a tampone, record assoluto di test nel territorio regionale dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono TUTTI asintomatici: c’è stato soltanto un nuovo ricovero in terapia intensiva, ma era un paziente già in precedenza ricoverato in reparto. Gli ospedali della Regione restano semi-vuoti, con Nelle ultime 24 ore è risultato positivo solo il 4,9% dei soggetti sottoposti a test, una dato che dimostra come il virus stia circolando in modo molto contenuto sul territorio Regionale (significa che il 95,1% delle persone controllate è risultata negativa!). I nuovi casi rilevati oggi sono così suddivisi: 91 in Provincia di Cosenza, 49 in Provincia di Reggio Calabria, 14 in Provincia di Crotone, 10 in provincia di Catanzaro e 2 in provincia di Vibo Valentia.

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 3.611 persone su 252.469 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è dell’1,43% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia. In Calabria sono state sottoposte a tampone addirittura 69,9 persone per ogni positivo. E’ il dato più importante che testimonia il numero di tamponi effettuati rispetto alla reale diffusione della pandemia, ed è il numero più alto di tutt’Italia, a conferma dell’elevatissimo numero di tamponi effettuato nel territorio calabrese. La Calabria, con questi dati, è in assoluto la Regione meno colpita d’Italia dalla pandemia.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 3.611

Morti: 105

Guariti: 1.657

Attualmente positivi: 1.849

Ricoverati nei reparti: 100 (5,4%)

(5,4%) Ricoverati in terapia intensiva: 10 (0,5%)

In isolamento domiciliare: 1.739 (94,0%)

I 3.611 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 1.228 casi : 21 morti , 416 guariti , 42 in reparto, 2 terapia intensiva, 796 in isolamento domiciliare.

: , , 42 in reparto, 2 terapia intensiva, 796 in isolamento domiciliare. Cosenza 1.038 casi : 36 morti , 577 guariti , 31 in reparto, 3 terapia intensiva, 482 in isolamento domiciliare.

: , , 31 in reparto, 3 terapia intensiva, 482 in isolamento domiciliare. Catanzaro 507 casi : 34 morti , 289 guariti , 23 in reparto, 5 terapia intensiva, 166 in isolamento.

: , , 23 in reparto, 5 terapia intensiva, 166 in isolamento. Crotone 177 casi : 6 morti , 143 guariti , 42 in isolamento domiciliare.

: , , 42 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 148 casi : 6 morti , 116 guariti , 4 in reparto, 24 in isolamento domiciliare

: , , 4 in reparto, 24 in isolamento domiciliare Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 346 casi: 1 morto , 116 guariti , 229 in isolamento domiciliare

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

Note: Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.