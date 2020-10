Coronavirus: matrimonio con caso positivo ad Anoia, il sindaco invita gli invitati alla quarantena

14 Ottobre 2020 14:36

Coronavisus: matrimonio con caso positivo ad Anoia. Il sindaco invita gli invitati alla quarantena: “la situazione è sotto controllo”

“Invito tutti i miei concittadini, presenti al matrimonio di sabato 10 ottobre, che sono entrati in contatto con il sig. Francesco proveniente da Roma, a mettersi in quarantena obbligatoria e a contattare le autorità e il proprio medico curante senza creare allarmismi e panico”, è quanto scrive in una nota il sindaco di Anoia, Alessandro De Marzo. “Il decimo giorno sarà effettuato il tampone. Sono in contatto con Asp e Forze dell’ordine e terrò informati sull’evolversi della situazione che in atto è sotto controllo”, conclude.