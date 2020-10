Coronavirus: 3 nuovi casi ad Anoia. Il sindaco: “situazione sotto controllo”

19 Ottobre 2020 18:56

Coromavirus, il sindaco di Anoia: “i tre positivi si trovavano già in quarantena obbligatoria sono state al matrimonio sabato scorso”

“Sono stato informato che altre persone sono risultate positive al COVID-19. Tutt’è tre che si trovavano già in quarantena obbligatoria sono state al matrimonio sabato scorso. La situazione è sotto controllo dagli operatori sanitari, dalle forze dell’ordine e dal comune. Siamo

in costante contatto”, è quanto scrive il sindaco di Anoia, Alessandro De Marzo. “Vi chiedo solo di prestare molta attenzione, osservare le prescrizioni del DPCM e rimanere in casa possibilmente. Chiedo a tutti coloro che sono stati al matrimonio di sottoporsi a controllo per mezzo del tampone e dare comunicazione al comune”, conclude.