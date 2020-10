Coronavirus, altro positivo in Serie A: è dell’Atalanta

3 Ottobre 2020 21:22

Un altro caso positivo al Covid in Serie A dopo le situazioni di Genoa e Napoli: è l’Atalanta a comunicarlo sul proprio sito ufficiale

Altro positivo in Serie A dopo il focolaio al Genoa e i casi del Napoli che hanno messo a rischio la partita di domani sera con la Juve. E’ l’Atalanta, questa volta, a comunicare un caso di Covid. Di seguito la breve nota sul sito ufficiale.

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.