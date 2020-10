Serie C, aggiornamento sul Palermo: “positivi al Coronavirus 9 calciatori più l’allenatore Boscaglia”

21 Ottobre 2020 16:49

Il risultato dei tamponi effettuati nella mattinata ha dato esito per nove calciatori del Palermo. Tra i contagiati anche l’allenatore Boscaglia

“Il Palermo comunica che dal nuovo ciclo di tamponi effettuato nella mattina di mercoledì 21 ottobre, è emerso esito positivo al tampone nasofaringeo per 9 calciatori della prima squadra più l’allenatore Roberto Boscaglia. Il match con la Turris è al momento confermato per le 18.30”, è quanto appreso da un comunicato ufficiale della società rosanero. La situazione, essendo nelle 48 ore antecedenti la gara, rientra nelle fattispecie previste dal protocollo della Lega Pro, dovrebbe essere quindi giocata. Nonostante le varie indisponibilità la squadra siciliana ha a disposizione almeno 13 calciatori, di cui uno deve essere un portiere, quindi da regolamento può scendere in campo.