Coronavirus a Reggio Calabria: positivi 3 dipendenti del Molly’s, tutti negativi gli altri collaboratori

27 Ottobre 2020 20:50

Coronavirus a Reggio Calabria, il comunicato del Molly’s Pub di Pellaro

“Informiamo i nostri Clienti,

che avendo constatato la presenza di 3 collaboratori risultati positivi al Covid-19 è stato attuato il protocollo previsto dalla direttiva anticovid per le attività di ristorazione ed in particolare:

– si è provveduto con l’ausilio di un’azienda specializzata alla sanificazione dei locali ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020;

– è stato richiesto a tutti i restanti collaboratori di sottoporsi a tampone molecolare, tutti risultati negativi, e si è fatta osservare una quarantena volontaria.

Vi ringraziamo per le numerose chiamate e messaggi di sostegno che ci avete inviato, e cogliamo l’occasione per informare tutti che all’interno del nostro locale si sono sempre utilizzati tutti i dispositivi di sicurezza individuale prescritti dalla Legge.

Siamo pronti per la riapertura di domani; provvederemo ad informarvi con un nuovo messaggio sulle modalità del servizio nel rispetto scrupoloso delle direttive del nuovo DPCM.

Grazie a tutti!”. E’ quanto si legge sul profilo Facebook del Molly’s Pub.