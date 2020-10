Coronavirus: a Cosenza il sindaco chiude le strade della movida nel weekend

24 Ottobre 2020 11:28

Coronavirus: il sindaco di Cosenza chiude le strade della movida venerdì e sabato dalle 19 alle 24

Strade della movida chiuse ogni venerdì e sabato, dalle 19 a mezzanotte e fino al 13 novembre, per evitare assembramenti. Lo ha deciso con un’ordinanza il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, che su Facebook si è rivolto direttamente ai giovani cosentini: “Ragazzi carissimi -scrive il Primo cittadino- ho emanato un’ordinanza per inibire l’accesso in alcune strade e piazze del centro urbano di Cosenza dalle 19,00 alla mezzanotte di ogni venerdì e sabato, al fine di evitare assembramenti, a tutela della salute pubblica. So che capirete questa necessità in un momento in cui chiudono le scuole ed è necessario attenuare la costante diffusione epidemiologica in corso”. L’ordinanza ha efficacia da oggi e riguarda una serie di strade e piazze. Nella stessa ordinanza, spiega il sindaco, “è fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. E fatto, inoltre, salvo, il transito veicolare nel rispetto della vigente regolamentazione. Mi raccomando ragazzi: rispettate le prescrizioni previste. Vi prego di non sostare sulle strade indicate. Aiutiamoci tutti in questo momento”.