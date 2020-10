Coronavirus: sale a 400 il numero di posti letto negli ospedali dell’area metropolitana di Messina

21 Ottobre 2020 17:24

L’Asp di Messina ha avviato la riconversione anche del nosocomio di Barcellona Pozzo di Gotto

L’assessorato regionale alla Salute, per fare fronte all’aumento dei contagi da Coronavirus, ha previsto per l’area metropolitana di Messina circa quattrocento posti letto di degenza ‘Covid-19 dedicati’. Saranno disposti prioritariamente negli ospedali che hanno reparti di Malattie infettive: oltre cento posti sono previsti al Policlinico di Messina, oltre sessanta al Papardo, e sessanta posti a Barcellona Pozzo di Gotto. I restanti posti letto Covid-19 saranno attivati in strutture di ricovero delle strutture del “privato accreditato” con il Sistema sanitario regionale. Per questo sono già iniziate le procedure organizzative per trasferire, come già avvenuto nello scorso marzo, alcune divisioni dall’ospedale di Barcellona al presidio di Milazzo per tutelare l’assistenza sanitaria ordinaria nel comprensorio e ridurre al minimo i disagi agli utenti. Il completamento delle operazioni di trasferimento è previsto per il 28-29 ottobre prossimi.

I chirurghi dell’ospedale di Barcellona resteranno nel Covid Hospital per garantire la chirurgia d’urgenza a pazienti affetti da Coronavirus. Nell’ospedale di Barcellona sono stati completati i lavori per dieci posti di terapia semintensiva; inoltre è stato dato l’incarico di progettazione per dieci posti di terapia intensiva, il cui progetto esecutivo verrà consegnato all’Asp di Messina entro la fine del mese di ottobre con tempi di realizzazione di circa tre mesi.