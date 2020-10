Coronavirus, 3 nuovi casi di positività nell’Italia U21: ieri erano risultati tutti negativi

12 Ottobre 2020 09:41

Tre nuovi casi di positività al Coronavirus registrati fra i calciatori dell’Italia U21: dai test di ieri il gruppo squadra era risultato negativo, questa mattina scoperti i 3 casi dopo il nuovo giro di tamponi

Tre nuovi casi di positività al Coronavirus nella rosa dei convocati dell’Italia Under 21. I calciatori, testati ieri sera, erano risultati tutti negativi, ma dopo i tamponi effettuati in mattinata sono state riscontrate 3 nuove positività. Sul sito della FIGC è stato emesso un comunicato che fa luce sulla vicenda: “l’esito dei tamponi effettuati questa mattina presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia ha evidenziato la positività di 3 test molecolari tra i giocatori della Nazionale Under 21. La squadra è in ritiro a Tirrenia dopo essere rientrata dall’Islanda. Ieri tutto il gruppo si era sottoposto ai tamponi, il cui esito era risultato negativo“. Ricordiamo che in Nazionale, oltre Alessandro Plizzari già risultato positivo ed attualmente in isolamento, è presente un altro calciatore della Reggina, Enrico Del Prato.