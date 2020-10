Coronavirus: positivi due assessori a Rosarno [NOMI]

28 Ottobre 2020 21:31

Coronavirus a Rosarno, il sindaco Idà: “gli Assessori Palaia e Sorrenti sono purtroppo risultati positivi al Covid-19, ma gli stessi hanno adottato ogni cautela possibile”

Salgono a 54 i positivi totali al Covid 19 a Rosarno. Il sindaco Giuseppe Idà, preoccupato dalla situazione, si rivolge direttamente ai cittadini: “anche oggi nella nostra città sono stati registrati altri 4 nuovi casi di positività al COVID-19. Come vi avevamo anticipato nelle precedenti comunicazioni, i numeri sono destinati ad aumentare, per questo la cosa più importante da fare è osservare in maniera scrupolosa le regole anticontagio e non rincorrere pettegolezzi che creano disinformazione. Vi comunichiamo che gli Assessori Palaia e Sorrenti sono purtroppo risultati positivi al Covid-19, ma gli stessi hanno adottato ogni cautela possibile e al presentarsi dei sintomi hanno osservato la misura della quarantena, limitando al massimo ogni tipo di contatto, tant’è che sono trascorsi più di 13 giorni dall’ultima presenza presso i Pubblici Uffici, e nessuna criticità di tipo sanitario è stata fino ad oggi rilevata. Nel caso altri pubblici amministratori – puntualizza– dovessero risultare positivi al Covid-19 sarete puntualmente informati. Oggi abbiamo dovuto continuamente smentire le presunte positività di Sindaco, Vicesindaco e Amministratori, che sono in prima linea anche per cercare di tutelare la salute pubblica e non per semplice piacere personale. Noi stiamo facendo il possibile per contenere la diffusione del virus sul territorio, infatti in data odierna è stata effettuata la sanificazione del Palazzo Comunale e, di intesa con il Dirigente Scolastico, abbiamo concordato il raddoppio dei turni di sanificazione ed igienizzazione di tutte le scuole. Infine vi informiamo che tra i contagiati, vi è anche un dipendente delle Poste di Rosarno, per tale ragione oggi l’Ufficio è rimasto chiuso al pubblico al fine di effettuare un’accurata sanificazione dei locali. A causa del personale in quarantena, l’ufficio riaprirà a partire da domani ma con orario ridotto (8:20 -13:35). Vi chiediamo di evitare assembramenti, non vi accalcate nei pressi dell’Ufficio Postale e osservate la misura del distanziamento, non dimenticate che il virus circola tra di noi e solo con profondo senso di responsabilità riusciremo a tutelare noi stessi e i nostri cari”, conclude.