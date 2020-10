Reggina, finisce l’avventura in Coppa Italia: il Bologna archivia la pratica in soli tre minuti

27 Ottobre 2020 16:45

Coppa Italia, diretta Bologna-Reggina: match valido per il 3° turno eliminatorio. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Diretta Bologna-Reggina / Si scende in campo di martedì pomeriggio, si aprono i cancelli dello stadio Renato Dall’Ara. Bologna-Reggina è la sfida che infiamma questo pomeriggio di calcio e vale per il 3° turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/2021. Grande appuntamento per la compagine amaranto, che torna ad affrontare un’avversaria di grosso calibro a distanza di tanti anni e vuole confermare il trend di queste prima uscite. Fa il suo esordio nella competizione invece il team di mister Sinisa Mihajlovic, desideroso di trovare una vittoria che possa regalare entusiasmo dopo un esordio difficile in Serie A.

Non regala grandi emozioni il primo tempo, colpa sicuramente dei padroni di casa che hanno iniziato la gara in maniera troppo remissiva. La Reggina con coraggio prova ad impensierire la difesa avversaria, ma nessuna occasione pericolosa si segnala da ambo le parti. Nella ripresa il Bologna cambia volto grazie ai cambi operati dal tecnico Mihajlovic, soprattutto con Orsolini che, prima entra nella rete di Vignato, poi firma con un gol d’autore la sua marcatura personale. Niente da fare per gli uomini di Toscano, bravi comunque a restare all’interno del match sino ai minuti finali. Finisce però così l’avventura in Coppa Italia, i calabresi potranno concentrarsi unicamente sul campionato.

Rivivi su StrettoWeb la diretta della partita con cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

90′ + 3′ FINISCE IL MATCH, BOLOGNA BATTE REGGINA 2-0. Amaranto fuori dalla competizione, mentre i rossoblu avanzano al quarto turno eliminatorio dove troveranno la vincente di Spezia-Cittadella.

90′ Gestisce bene il risultato la squadra di casa, niente da fare per la formazione amaranto che comunque fino alla fine ha tentato di rimettersi in partita con un gol.

79′ Gol annullato alla Reggina. L’aveva messa dentro Di Chiara, fermato dall’arbitro per posizione di fuorigioco.

73′ UNO-DUE RAPIDO DEI ROSSOBLU, ORSOLINI FIRMA IL 2-0. Splendido l’assist di Soriano, che manda in porta il compagno. La stella emiliana con uno scavetto batte Farroni e mette in cassaforte il risultato.

70′ BOLOGNA IN VANTAGGIO! E’ andato in rete Vignato. Orsolini impegna Farroni, che può solo respingere. Sulla sponda è lesto l’attaccante che spinge la palla in rete. Al Renato Dall’Ara è 1-0.

68′ Doppio cambio operato da Toscano: Denis e Delprato entrano in campo, fuori Mastour e Stavropoulos.

59′ Tra le fila della Reggina uno spento Lafferty lascia il posto a Bellomo, mentre per Mihajlovic entra Orsolini per Sansone.

58′ Cartellino giallo stavolta per Sansone, sanzionato per gioco pericoloso.

52′ Molto più alto adesso il baricentro del Bologna, soffre la Reggina. Paz di testa prova a far male, non trova la precisione.

48′ Ancora pericoloso Sansone, il suo colpo di testa non va lontano dalla porta. L’attaccante è stato disturbato da Situm al momento dell’impatto con la sfera, un accenno di proteste.

46′ Inizia la ripresa di Bologna-Reggina. Mihajlovic manda in campo Barrow e Soriano, due titolarissimi. Restano negli spogliatoi Santander e Baldursson.

SECONDO TEMPO

45′ Finisce qui il primo tempo, è 0-0 il risultato di Bologna-Reggina dopo 45 minuti.

43′ Calcio di punizione per gli emiliani, ottima occasione: spreca totalmente Denswil, la palla sbatte sulla barriera.

39′ Il Bologna recrimina per un calcio di rigore: Sansone casca in area di fronte al portiere, l’arbitro però non lo concede. Grandi proteste tra i padroni di casa.

37′ Occasione di testa per Dominguez. E’ ancora attento Farroni, che para bene.

27′ Faty non ce la fa a continuare: al suo posto entra Bianchi.

25′ Sfortunato Faty, che cade male dopo uno scontro di gioco con Santander. Lo staff medico dei calabresi fa segno del cambio alla panchina.

24′ Ammonito anche Mihajlovic, l’allenatore rossoblu ha esagerato con le parole nei confronti del quarto uomo.

16′ Cartellino giallo per Lafferty: è il primo calciatore della gara a finire sulla lista dei cattivi dell’arbitro Manganiello.

12′ Partenza molto timida per il Bologna, vivace in questo momento la Reggina. Gli ospiti fanno pressione sulla difesa avversaria.

3′ Frittata della difesa amaranto, Santander si trova solo di fronte al portiere ma Farroni chiude con grande tempismo.

1′ Inizia la partita Bologna-Reggina! I rossoblu padroni di casa alla battuta.

PRIMO TEMPO

Bologna-Reggina, le formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Tomiyasu, Paz, Denswil; Kingsley, Dominguez; Vignato, Baldursson, Sansone; Santander. A disposizione: Skorupski, Ravaglia, Danilo, Calabresi, Hickey, De Silvestri, Svanberg, Soriano, Schouten, Barrow, Palacio, Orsolini. Allenatore: Mihajlovic.

Reggina (3-5-2): Farroni; Stavropoulos, Gasparetto, Rossi; Situm, Faty, De Rose, Folorunsho, Di Chiara; Mastour, Lafferty. A disposizione: Guarna, Cionek, Loiacono, Delprato, Rolando, Crisetig, Bellomo, Marcucci, Liotti, Denis, Peli.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Gamal Mokhtar di Lecco e Davide Miele di Torino). Quarto uomo: Marco Ricci di Firenze.