Coppa Italia – Bologna-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: centrocampo fisico e una sola punta per Toscano

27 Ottobre 2020 14:02

Coppa Italia, diretta Bologna-Reggina: match valido per il 3° turno eliminatorio. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Diretta Bologna-Reggina / Si scende in campo di martedì pomeriggio, si aprono i cancelli dello stadio Renato Dall’Ara. Bologna-Reggina è la sfida che infiamma questo pomeriggio di calcio e vale per il 3° turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/2021. Grande appuntamento per la compagine amaranto, che torna ad affrontare un’avversaria di grosso calibro a distanza di tanti anni e vuole confermare il trend di queste prima uscite. Fa il suo esordio nella competizione invece il team di mister Sinisa Mihajlovic, desideroso di trovare una vittoria che possa regalare entusiasmo dopo un esordio difficile in Serie A. Segui con StrettoWeb la diretta della partita con cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

Bologna-Reggina, le formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Tomiyasu, Paz, Denswil; Kingsley, Dominguez; Vignato, Baldursson, Sansone; Santander. A disposizione: Skorupski, Ravaglia, Danilo, Calabresi, Hickey, De Silvestri, Svanberg, Soriano, Schouten, Barrow, Palacio, Orsolini. Allenatore: Mihajlovic.

Reggina (3-5-2): Farroni; Stavropoulos, Gasparetto, Rossi; Situm, Faty, De Rose, Folorunsho, Di Chiara; Mastour, Lafferty. A disposizione: Guarna, Cionek, Loiacono, Delprato, Rolando, Crisetig, Bellomo, Marcucci, Liotti, Denis, Peli.