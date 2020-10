Bologna-Reggina, la probabile formazione amaranto: spazio a tanti volti nuovi

26 Ottobre 2020 18:04

Le scelte di mister Domenico Toscano in vista della gara del terzo turno eliminatorio di Coppa Italia 2020/2021: la probabile formazione della Reggina contro il Bologna

E’ messo per un attimo da parte il campionato, la Reggina si concentra sulla Coppa Italia. Il team amaranto si appresta ad affrontare il Bologna per la gara del terzo turno eliminatorio e così, dopo sette anni di distanza, torna ad affrontare una squadra militante in Serie A. L’intenzione del tecnico Domenico Toscano è sicuramente di fare bella figura nonostante la complessità dell’impegno e la necessità di operare un folto turnover. La priorità resta infatti la Serie B, per questo motivo in occasione del match dello stadio Renato Dall’Ara ci sarà spazio maggiore per i calciatori che ad oggi hanno giocato di meno. Verranno dunque risparmiati i calciatori con più minutaggio come Bianchi, Denis e Cionek, così saranno rivoluzionate anche la fasce per far rifiatare gli esterni.

Come confermato dal mister calabrese nel corso della consueta conferenza stampa di vigilia, in porta Farroni prenderà il posto di Guarna, visto che Plizzari è ancora momentaneamente a causa del Covid-19. In difesa si rivede Gasparetto con Stavropoulos e Rossi ai suoi fianchi. Sulle corsie esterne Situm a destra e Di Chiara a sinistra daranno il cambio a Rolando e Liotti. Scalpita in panchina Peli, fin qui poco utilizzato da Toscano. In mediana torna capitan De Rose, sostenuto da Marcucci. Non dovrebbe essere titolare l’esperto Faty, già risparmiato nella trasferta di Pordenone in virtù di alcuni problemi fisici. Sulla trequarti spazio a Folorunsho, in cerca di conferme dopo l’ottimo inizio stagionale. L’ex Bari agirà alle spalle della coppia d’attacco Mastour-Lafferty. Ancora panchina per l’ariete Vasic.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-4-1-2): Farroni; Stavropoulos, Gasparetto, Rossi; Situm, De Rose, Marcucci, Di Chiara, Folorunsho; Mastour, Lafferty. All.: Toscano