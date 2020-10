Coronavirus, Conte illustra il nuovo Dpcm: “scuole restano aperte, ristoranti fino alle 24. Dobbiamo scongiurare nuovo lockdown”

18 Ottobre 2020 21:39

Coronavirus: le parole del Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi

“Il provvedimento dovra’ consentirci di affrontare la nuova ondata. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown. No ad una nuova battuta d’arresto” per la nostra economia. Cosi’ il premier Giuseppe Conte, riferendo di aver firmato il nuovo Dpcm anti-Covid.

Conferenza Conte: “va scongiurato nuovo lockdown, comprometterebbe economia”

“Abbiamo appena approvato un nuovo Dpcm, frutto di un intenso dialogo con i ministri, le Regioni e il Cts. Dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata di contagi che sta interessando severamente l’Italia e l’Europa, non possiamo perdere tempo, dobbiamo mettere in campo misure per scongiurare un lockdown generalizzato, che potrebbe compromettere severamente l’economia“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Conferenza Conte: “al tavolo ristoranti al massimo sei persone”

“Al massimo sei persone al tavolo e tutti i ristoratori dovranno affiggere un cartello“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte, riferendo i contenuti del nuovo Dpcm.

Conferenza Conte: “consumo ai tavoli fino alle 24, sale bingo fino alle 21”

“Fino alla mezzanotte consumo consentito ai tavoli, senza tavoli alle 18. Asporto consentito fino alla mezzanotte. Al massimo sei persone al tavolo e un cartello fuori dai locali dira’ quante persone possono entrare“. Lo dice Giuseppe Conte, in conferenza stammpa. “Sale gioco, scommesse e sale bingo fino alle 21”, aggiunge.

Conferenza Conte: “in Dpcm per licei modalità più flessibili”

“Per i licei modalita’ ancora piu’ flessibili, con ingressi alle 9 e possibilita’ di lezioni anche nel pomeriggio“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte illustrando il nuovo Dpcm.

Conferenza Conte: “la scuola prosegue in presenza, è asset fondamentale”

“Le attività scolastiche continueranno in presenza, è un asset fondamentale“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Conferenza Conte: “alle scuole superiori ingresso dalle 9 e turni pomeriggio”

“Per le scuole superiori verranno favorite modalità ancora più flessibili, con l’ingresso degli alunni dalle 9 e se possibile anche con turni pomeridiani“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Conferenza Conte: “una settimana a palestre allinearsi a protocolli”

“Daremo una settimana di tempo alle palestre per allinearsi ai protocolli di sicurezza“. Lo ha affermato il premier Conte nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi chiarendo che saranno poi prese decisioni sulle chiusure per chi non rispettera’ tali protocolli.

Conferenza Conte: “previsti ristori per chi viene penalizzato”

“Saranno previsti ristori per gli imprenditori che verranno penalizzati dal nuovo Dpcm“. Lo assicura il premier Giuseppe Conte.

Conferenza Conte: “aumenteremo smart working”

“Incrementeremo con un provvedimento del ministro Dadone lo smart working”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte, illustrando il nuovo Dpcm.

Conferenza Conte: “informati presidenti Camera e Senato e leader opposizione su nuove misure”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi, ha spiegato di aver “appena informato i presidenti di camera e Senato e i leader dell’opposizione” in merito alle nuove misure contenute nel dpcm varato questa sera.

Conferenza Conte: “evitare che si facciano file per i tamponi”

“Dobbiamo evitare che si facciano le file per i tamponi”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, illustrando il nuovo Dpcm.

Conferenza Conte: “strategia non può essere uguale a fase 1”

“La strategia non e’ e non puo’ essere la stessa della primavera: in questi mesi abbiamo lavorato intensamente”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul nuovo dpcm.

Conferenza Conte: “distribuito più di 1 mld di mascherine e tute”

“Abbiamo distribuito più di un miliardo di mascherine, tute, ventilatori“. Così in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte.

Conferenza Conte: “sport di contatto vietati, anche gare dilettantistiche”

“Rimane vietato lo sport di contatto a livello amatoriale e non sono consentite competizioni per attività dilettantistica di base“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Conferenza Conte: “massima precauzione con parenti e amici”

“Le misure piu’ efficaci restano le precauzioni di base: mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Facciamo attenzione nelle situazioni in cui abbassiamo la guardia, con parenti ed amici. In queste situazioni occorre massima precauzione“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

Conferenza Conte: “Dpcm è frutto di intenso dialogo”

“Abbiamo appena approvato un nuovo Dpcm frutto di un intenso dialogo tra la maggioranza ma anche con le Regioni, gli enti locali e il Cts. Ho appena informato i presidenti delle due Camere e i leader delle opposizioni“. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

Conferenza Conte: “Mes solo se serve per fabbisogno cassa”

“Io ho detto senza pregiudizl ideologici che se avremmo avuto bisogno per un fabbisogno di cassa c’e’ anche il Mes; ma se questo non accade prendere il Mes per risolvere un dibattito pubblico non serve “. Cosi’ il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

Conferenza Conte: “in Parlamento martedì o mercoledì su Dpcm”

“Ho avvertito i presidenti di Camera e Senato. Andro’ in Parlamento, martedi’ o mercoledi‘”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte parlando del nuovo Dpcm. “Il confronto con il Parlamento ci sara‘”, aggiunge riferendo che c’era urgenza nell’intervenire perche’ “i numeri sono seri“.

Conferenza Conte: “no elargizioni a pioggia. Ristori selettivi”

“Con questo Dpcm dobbiamo predisporci per elargire ristori per chi soffrira’ per queste misure. Ci sono quattro miliardi“. Lo dice il premier Giuseppe Conte. “Alcune somme devono essere disponibili entro fine anno. Non possiamo permetterci di affrontare una elargizione a pioggia. Ora la strategia e’ cambiata. Ci sono dei segnali di ripresa economica che ci fanno piacere, parlo del terzo trimestre. Dobbiamo continuare a correre, ma ristorare con criteri selettivi per chi ha davvero bisogno. Dobbiamo usare le risorse con avvedutezza“, aggiunge.

Conferenza Conte: “terapie intensive sono più che raddoppiate”

“Le terapie intensive sono più che raddoppiate e continueremo ad intervenire per distribuire attrezzature alle Regioni“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul nuovo Dpcm.

Conferenza Conte: “ferie Natale? No previsioni ma fiducia”

“Le ferie a Natale? “Non faccio previsioni sulle ferie natalizie. Io dico che occorre rispettare tutte le regole. Affrontiamo questo momento con fiducia e auguriamoci che potremmo riprendere quanto prima le attivita’ di svago“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte illustrando il nuovo Dpcm.

Conferenza Conte: “curva contagio preoccupante”

“La curva del contagio e’ preoccupante ed i numeri sono seri. la situazione e’ critica e c’era la necessita’ di intervenire” ma “continueremo costantemente a confrontarci” con il parlamento. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi.

Conferenza Conte: “Stretta su assembramenti in pubblico”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il nuovo Dpcm anti-Covid: “I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private“.

Conferenza Conte: “dovremo attendere giorni per vedere l’effetto delle misure ma dobbiamo impegnarci”

“Dovremo attendere per vedere l’effetto di queste misure e impegnarci per rispettare le misure” di contenimento dal virus. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi.