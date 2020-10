Conferenza LIVE di Conte sulla manovra: “azzerati i contributi per le assunzioni dei giovani”

19 Ottobre 2020 17:55

Il premier Conte in Conferenza stampa sulla Manovra

“Abbiamo azzerato per tre anni i contributi per l’assunzione dei giovani sotto i 35 anni, e stiamo lavorando per una fiscalità di vantaggio per le imprese de Mezzogiorno“. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

Manovra, Conte: “vale 39 miliardi, no a nuove tasse”

“Non prevediamo aumenti di tasse nonostante la grave recessione, è una scelta precisa che abbiamo fatto. Con il decreto fiscale abbiamo invece sospeso le cartelle esattoriali fino a fine. L’importo complessivo della manovra è di 39 miliardi, di cui 15 da NextGeneration Ue“. Lo dice il premier in conferenza stampa.

Manovra, Conte: “per restituire fiducia e sviluppo al Paese”

La manovra “ha due obiettivi, sostegno e rilancio dell’economia, abbiamo elaborato un progetto che guarda a restituire fiducia e sviluppo al paese“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare i contenuti della manovra.

Manovra, Conte: “strutturale fiscalità vantaggio imprese del Sud”

“Stiamo lavorando per rendere strutturale la fiscalità di vantaggio per le imprese che operano nel Mezzogiorno“. A dirlo il premier Giuseppe Conte durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla legge di Bilancio.

Manovra, Conte: “tuteliamo salute e stabilità, forte espansione”

“Nel breve periodo tuteliamo la salute e anche la stabilità economica e mantiene un’impostazione di forte espansione“. Così il premier Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Manovra, Conte: “1,2 miliardi per finanziare insegnanti di sostegno”

“Prevediamo 1,2 miliardi per finanziare i gli insegnanti sostegno per i ragazzi con disabilità“. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa con il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

Manovra, Conte: “risorse significative sanità e trasporti scuola”

In manovra ci sono “risorse significative per rafforzare la sanita’, rafforzare il trasporto scolastico, dare sostegno ai settori piu’ colpiti, per un nuovo ciclo di cassa integrazione, e per misure di sostegno per favorire la liquidita’ delle imprese“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare i contenuti della manovra.

Legge di bilancio, Conte: “nuovo rifinanziamento cassa integrazione”

Con la nuova legge di Bilancio “prevediamo un nuovo rifinanziamento della cassa integrazione e prorogheremo le misure di sostegno per favorire l’accesso alle liquidita’ delle imprese“. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi.



Manovra, Conte: “no aumenti tasse e stop alle cartelle esattoriali”

“Non prevediamo aumenti di tasse nonostante la grave recessione. Con il decreto fiscale abbiamo invece sospeso le cartelle esattoriali“. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza sulla manovra.

Manovra, Conte: “assegno unico familiare a metà 2021”

Nella manovra c’è “un primo tassello della riforma fiscale organica grazie all’assegno unico. Ci sono 5-6 miliardi per varare l’anno prossimo, a metà dell’anno, l’assegno unico. Inoltre abbiamo portato a regime il taglio del cuneo fiscale“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Manovra, Conte: “ogni euro speso dovrà creare lavoro e sviluppo”

“La manovra guarda anche al lungo periodo, dà forza a investimenti pubblici e incentiva investimenti privati, ospitando anche le misure del Recovery Fund. I lavori del piano di resilienza procedono speditamente, ogni euro che spendiamo dovrà creare lavoro e sviluppo per le prossime generazioni“. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

Conte: “non abbassiamo la guardia contro Covid ma avanti”

“Il lavoro per costruire il Piano” di Resilienza “procede speditamente: sono gia’ iniziate le interlocuzioni con la commissione per definire gli interventi e ogni euro speso dovra’ creare lavoro e sviluppo per le generazioni future. Andiamo avanti senza abbassare guardia per il contagio, non abbassiamo la guardia ma andiamo avanti“. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Manovra, Gualtieri: “estenderemo Cig con 5 mld per il 2021”

“Estenderemo la cig, stanziando 5 miliardi con un decreto specifico che chi ha finito le settimane a novembre e arrivare tutti al 31 dicembre e poi per il 2021 stanziamo 5 miliardi di Cassa integrazione per tutelare l’occupazione, lavoratori e imprese“. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.”Poi per noi è importante l’occupazione: c’è la decontribuzione per gli under35 per i giovani e poi la fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno per facilitare le assunzioni al Sud”, ha aggiunto.