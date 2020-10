Condofuri in pensiero per Arianna Errigo, la schermitrice positiva al Coronavirus: “ho paura di peggiorare”

20 Ottobre 2020 16:08

Arianna Errigo positiva al Coronavirus: la schermitrice azzurra, cittadina onoraria di Condofuri, ha annunciato via social di aver contratto il Covid-19

Il Coronavirus ha preso di mira i gradi nomi dello sport italiano. Dopo Valentino Rossi, Federica Pellegrini e Fabio Fognini, un’altra grande atleta dello sport azzurro ha annunciato la sua positività al Coronavirus. Arianna Errigo, due volte campionessa del mondo di fioretto nel 2013 e nel 2014, ha svelato attraverso un post Instagram di aver contratto il Covid-19. Nativa di Monza, ma cittadina onoraria di Condofuri, paese al quale è molto legata e che ha dato i natali alla madre, Arianna Errigo presenta pochi sintomi ma sui social non maschera la paura di poter peggiorare: “purtroppo ieri ho appreso la notizia di essere positiva al Covid-19. Innanzitutto mi dispiace per tutte le persone (per fortuna poche) che sono state a stretto contatto con me e che in questo momento rischiano di ammalarsi. Poi volevo dirvi che sto bene, ho pochi sintomi ma ovviamente la preoccupazione di peggiorare c’è. Domani sarei dovuta partire per il ritiro con la Nazionale e spero quindi di tornare presto sulle pedane”.