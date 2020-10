Elezioni comunali Sicilia: urne aperte. Si vota in 60 comuni, 12 in provincia di Messina: ecco tutte le INFO ed i DETTAGLI

4 Ottobre 2020 07:00

Elezioni comunali Sicilia: si vota in 60 comuni, 12 in provincia di Messina. Seggi aperti sino alle 22 di domenica 4 ottobre e domani, 5 ottobre, dalle 07:00 alle 14:00

Elezioni Comunali Sicilia- Urne aperte dalle ore 07:00 in 61 comuni comuni siciliani, 12 in provincia di Messina per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Si vota sino alle 22 di oggi 4 ottobre e domani, 5 ottobre, dalle ore 07:00 alle ore 14:00. Subito dopo si effettuerà lo spoglio che StrettoWeb seguirà live. Qualora si arrivasse al ballottaggio questo è fissato per il 18 e il 19 ottobre. Sono chiamati a recarsi alle urne, in totale, 738.406 elettori. Il totale dei candidati alla carica di Sindaco è 485, di cui 430 uomini e 55 donne.

Per quanto riguarda la provincia di Messina sono Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto i due principali comuni chiamati al voto, la cui popolazione ammonta rispettivamente a 30.900 abitanti per Milazzo e 41.126 per Barcellona. In entrambi i Comuni, avendo questi una popolazione superiore ai 15mila abitanti, verrà eletto a sindaco il candidato che otterrà almeno il 40% dei voti validi al primo turno. Diversamente, si procederà al ballottaggio e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti.

Ecco tutti i comuni della Sicilia chiamati al voto: