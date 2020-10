Elezioni Comunali: in Sardegna si vota regolarmente in 156 comuni, urne aperte oggi e lunedì [INFO e DETTAGLI]

25 Ottobre 2020 07:00

Elezioni Comunali: urne regolarmente aperte in 156 comuni della Sardegna, si vota oggi 25 e lunedì 26 ottobre. Grande attesa per il risultato di Nuoro

Elezioni Comunali Sardegna- Urne aperte nei 156 comuni chiamati al voto per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio delle schede che StrettoWeb seguirà live. Le principali città al voto sono Quartu Sant’Elena, Sestu, Porto Torres e Nuoro, unico capoluogo di provincia presente in questa tornata elettorale. In 48 Comuni è stata presentata un’unica lista: qui l’avversario da battere è il quorum del 50% più uno degli aventi diritto. Mentre in 4 comuni Talana, Belvì e Sorgono, Seneghe non è stata presentata nessuna lista. Le comunali in Sardegna era state annullate e rinviate a causa del Covid 19 (si doveva votare in Marzo) seppur oggi ci sono molti più casi rispetto a 7 mesi fa.