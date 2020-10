Elezioni: sondaggio Index Research per le comunali di Roma: Bertolaso è primo, segue Calenda [DATI]

23 Ottobre 2020 11:05

Elezioni Comunali Roma: per Index Research Bertolaso è primo, segue Calenda. Ultima Virginia Raggi, i dati

Elezioni Comunali– Sono iniziate da giorni le grandi manovre dei vari partiti e schieramenti su Roma per la conquista del Campidoglio. Mentre Virginia Raggi, sindaco uscente del Movimento 5 Stelle, ha già riconfermato la sua candidatura, nel Centro/Sinistra e nel Centro/Destra una quadra non è stata ancora trovata. Nel Pd c’è il “problema” Calenda: l’ex ministro vorrebbe essere il candidato unico del Centro/Sinistra ma all’interno numerose sono le resistenze. Nel campo di Salvini e Meloni invece ancora non sono stati fatti nomi di rilievo. Secondo un sondaggio Index Research per La7 Guido Bertolaso, se fosse scelto come candidato del Centro/Destra, sarebbe il più gradito dagli elettori con il 44%, Bertolaso si fermerebbe al 41%, mentre Raggi raggiungerebbe un misero 15%.