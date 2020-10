Reggio Calabria, Falcomatà a StrettoWeb: “il meglio deve ancora venire! Adesso siamo pronti a vincere nuove sfide” [VIDEO INTERVISTA]

5 Ottobre 2020 19:11

Giuseppe Falcomatà sarà ancora Sindaco di Reggio Calabria, ha vinto il ballottaggio contro il candidato del centrodestra Minicuci: le sue parole ai microfoni di StrettoWeb

Occhi lucidi dall’emozione, abbracci con i parenti e i fedelissimi, una frecciata alla Lega di Salvini per sfogarsi dopo una lunga e combattuta campagna elettorale. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà esulta per la vittoria nel ballottaggio contro il candidato del centrodestra Antonino Minicuci e dà così inizio al suo secondo mandato da primo cittadino di Reggio Calabria. “Questa è la vittoria della città – ha affermato Falcomatà ai microfoni di StrettoWeb – Abbiamo protetto la città, incontrato tutti i reggini e ascoltato le loro difficoltà. Adesso ci tocca lavorare e ritrovare serenità. Sappiamo quali sono le problematiche di questa città, al netto degli errori che sono stati commessi e si è tracciata una strada. I prossimi anni saranno quelli del raccolto, ma anche di nuove sfide. Dobbiamo ritrovare quel senso di appartenenza, che forse abbiamo riscoperto in queste settimane. Faccio un appello: ritroviamo l’unità, ci sono battaglie da vincere come quella del Recovery Fund. C’è da costruire il futuro, il meglio deve ancora venire”. Di seguito il link per la VIDEO INTERVISTA completa: