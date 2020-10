Elezioni Reggio Calabria, Musarella (Ethos): “in bocca al lupo al sindaco Falcomatà”

5 Ottobre 2020 21:32

Elezioni, Musarella: “la rielezione di Giuseppe Falcomatà a Sindaco di Reggio, al quale Ethos rivolge le proprie congratulazioni formulando un grandissimo in bocca al lupo, certamente non cancella la storia di questi anni”

“La rielezione di Giuseppe Falcomatà a Sindaco di Reggio, al quale Ethos rivolge le proprie congratulazioni formulando un grandissimo in bocca al lupo, certamente non cancella la storia di questi anni. Tuttavia, coscienti del fatto che solamente gli stolti non apprendono dalla propria esperienza, convinti delle capacità intellettive e politiche del Sindaco, le nostre speranze sono rivolte alla nuova visione di Città ed al nuovo metodo che il Sindaco dovrà valutare di adottare nell’amministrare il territorio, per non incorrere negli stessi errori“. E’ quanto scrive in una nota il Presidente di Ethos, Giuseppe Musarella. “In tal senso, con assoluta umiltà ma con inamovibile determinatezza, Ethos suggerire alla “Nuova Amministrazione” l’immediata adozione del Bilancio Sociale come strumento di trasparenza e partecipazione ed il conseguente adeguamento organico degli uffici comunali, facendo particolare attenzione alla scelta dei Dirigenti, troppo spesso inadeguati o facilmente influenzabili. Ethos, sebbene abbia collaborato alla formazione ed al risultato della lista civica a sostegno di Klaus Davi, essendo una libera ed indipendente associazione che da circa 13 anni opera a Reggio Calabria in piena autonomia e senza alcuna “influenza” esterna o ideologica, continuerà ad esercitare la sua azione di vigilanza, di denuncia e di proposta nei confronti di coloro che siederanno a Palazzo San Giorgio, opposizioni comprese, senza alcuna distinzione”, conclude.