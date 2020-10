Elezioni Reggio Calabria, Malacrino: “sinceri auguri a Falcomatà per la sua riconferma a Palazzo San Giorgio”

5 Ottobre 2020 21:35

Elezioni, Malacrino: “a nome di tutto lo staff del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria porgo i più sinceri auguri a Giuseppe Falcomatà per la sua riconferma a Palazzo San Giorgio”

“A nome di tutto lo staff del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria porgo i più sinceri auguri a Giuseppe Falcomatà per la sua riconferma a Palazzo San Giorgio. Con l’avvio del prossimo mandato amministrativo, ne sono certo, non mancheranno di consolidarsi le sinergie già attive con il MArRC per promuovere cultura e turismo in questo straordinario territorio. Il Museo, con i Bronzi di Riace e un percorso espositivo che abbraccia l’intera regione, rappresenta uno dei luoghi simbolo della Calabria e del suo popolo“, è quanto scrive in una nota il direttore, Carmelo Malacrino. “L’arte, il paesaggio, le tradizioni e il patrimonio archeologico costituiscono il maggior potenziale per il futuro di questa terra, un patrimonio che deve essere sempre più divulgato in chiave di promozione territoriale, anche oltre i confini del nostro Paese. Auspico che tale percorso, già avviato in questi anni di crescita del Museo, faccia parte del futuro progetto politico di Giuseppe Falcomatà, affinché i nuovi orizzonti culturali della città possano essere ridisegnati anche con il sostegno del Museo Archeologico Nazionale”, conclude.