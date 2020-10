12 Ottobre 2020 14:40

Elezioni Comunali, “scrutini pazzi” a Reggio Calabria: stasera puntata a Fatti e Misfatti, conduce Paolo Liguori

Il caso dei cosiddetti ‘scrutini impazziti’ a Reggio Calabria finisce in prima serata. Questa sera alle 20.30 (salvo sconvolgimenti del palinsesto sempre possibili in una rete All News di importanza nazionale) si parlerà di cosa non ha funzionato nel conteggio dei voti a sindaco nella città dello Stretto. Tre lunghe settimane per conteggiare poche centinaia di voti; i seggi di Archi in cui i presidenti di seggio distribuivano matite cancellabili per votare senza che nessuno controllasse; la rinuncia di oltre la metà dei rappresentanti o dei responsabili del seggio all’ultimo minuto sostituite con persone non all’altezza tanto che il conteggio di alcuni seggi è stato affidato e completato dalla Commissione Elettorale presieduta dal magistrato civile Giuseppe Campagna. Le anticipazioni della Commissione rilanciate alle agenzie nazionali mai smentite. . La presunta vicinanza di alcuni eletti nel consiglio comunale ad ambienti della ‘Ndrangheta. Non ultima : l’inquietante presenza di alcuni dipendenti comunali e consiglieri comunali davanti ai seggi che distribuivano santini nella giornata di domenica in cui si votava. Di tutto questo si parlerà alle 20.20 su Tg Com 24 alle ore 20.30 canale 51 e 504 di Sky. Conduce Paolo Liguori.