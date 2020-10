Elezioni Comunali Reggio Calabria, l’appello di Catalano: “elettori andate a votare e sostenete Minicuci” [VIDEO INTERVISTA]

2 Ottobre 2020 14:06

Elezioni Comunali Reggio Calabria, l’appello di Catalano (Nuova Italia Unita): “elettori andate a votare e sostenete Minicuci per il cambiamento della città”

“Votate Minicuci se volete il cambiamento della città non astenetevi”. Fa un appello ai cittadini di Reggio Calabria, Luigi Catalano, coordinatore regionale di Nuova Italia Unita, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì dove gli elettori dovranno scegliere tra Giuseppe Falcomatà ed il candidato del Centro/Destra. Ai microfoni di StrettoWeb, l’esponente di Nuova Italia Unita, sottolinea: “se vince Minicuci porteremo avanti i nostri progetti. Saranno importanti i delegati di quartieri composti tra i candidati non eletti in attesa di riattivare le circoscrizioni“, conclude. In vado la VIDEO INTERVISTA integrale.