Elezioni Comunali Reggio Calabria, ProVita&Famiglia: “Falcomatà ha fallito, votiamo Minicuci”

2 Ottobre 2020 13:43

Elezioni Comunali Reggio Calabria, ProVita&Famiglia: “Sentiamo di dover esprimere la nostra fiducia al dottor Antonino Minicuci, persona esperta e competente nel campo amministrativo, che saprà aprire percorsi virtuosi a sostegno della famiglia”

“Abbiamo già sperimentato in questi ultimi sei anni non solo il fallimento amministrativo del sindaco uscente, ma anche quanto l’amministrazione Falcomatà abbia penalizzato la famiglia: mense scolastiche non avviate, asili comunali chiusi, caos per i buoni libro e in ultimo l’adesione incondizionata sulle posizioni ideologiche delle lobbies lgbt”. E’ quanto scrive in una nota il movimento ProVita & Famiglia. “In questi anni anche alcune nostre iniziative sono state direttamente attaccate e denigrate da membri dell’attuale amministrazione di centrosinistra che mai ha voluto confrontarsi con noi. Per questi motivi Falcomatà non avrà il nostro sostegno durante il ballottaggio che deciderà il prossimo sindaco di Reggio Calabria. Sentiamo invece di dover esprimere la nostra fiducia al dottor Antonino Minicuci, persona esperta e competente nel campo amministrativo, che saprà aprire percorsi virtuosi a sostegno della famiglia e che terrà lontani dalla nostra città progetti ideologici come quelli gender. Al ballottaggio perciò voteremo e faremo votare per Antonio Minicuci sindaco di Reggio Calabria”, conclude.