Reggio Calabria, Minicuci chiude la campagna elettorale a Piazza Duomo: “noi risolleveremo la città, Falcomatà passa pa casa” [FOTO e VIDEO]

2 Ottobre 2020 20:49

Ballottaggio Reggio Calabria, Minicuci chiude la campagna elettorale a Piazza Duomo: “il centrodestra ha un programma serio, Falcomatà è un inetto, vada a casa”

Il candidato a sindaco del Centro/Destra, Nino Minicuci, ha chiuso la campagna elettorale a Piazza Duomo. “Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa avventura – afferma Minicuci -ho visitato in lungo ed in largo Reggio Calabria che vive un momento storico di grande degrado ed incuria che è sotto gli occhi di tutti”. “Falcomatà ha dimostrato di essere un inetto e assolutamente inadeguato al ruolo, solo noi abbiamo un programma chiaro per risollevare la città insieme a tutti voi”, sottolinea. “Vi prego datemi una mano: il 4 e 5 ottobre portiamo la gente a votare per mandare a casa questa amministrazione. Falcomatà passa pa casa”, conclude.