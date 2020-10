5 Ottobre 2020 22:20

Elezioni Reggio Calabria, l’esilarante schetch comico di Pasquale Caprì che imita Falcomatà: “senza il Centro/Destra non avrei vinto, continuate così nei prossimi 5 anni, mi raccomando”

Non poteva mancare, nel giorno della vittoria di Giuseppe Falcomatà che si riconferma sindaco di Reggio Calabria, l’esilarante schetch comico di Pasquale Caprì che imita il primo cittadino. “Il vero vincitore morale del ballottaggio è il Centro/Destra – sottolinea Caprì-Falcomatà- senza di loro non avrei vinto. Mi raccomando continuate con questa inconstistenza anche nei prossimi 5 anni”. In basso il VIDEO completo.